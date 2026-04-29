Una influencer critica mandar deberes a los niños cuando están malos: "Si un adulto está enfermo, no le dan más trabajo"

"Cuando un niño está enfermo no tiene que llevarse deberes a casa para hacer, igual que cuando un adulto está enfermo en el trabajo no le dan más trabajo por no haber ido cuatro días", afirma en TikTok '@mami.de_tres'.

La influencerHelena Fernández, más conocida como '@mami.de_tres', ha abierto un debate en las redes sociales sobre los deberes de los niños. "Cuando un niño está enfermo no tiene que llevarse deberes a casa para hacer, igual que cuando un adulto está enfermo en el trabajo no le dan más trabajo por no haber ido cuatro días", explica la mujer en este vídeo de TikTok. Tras escucharla, Alfonso Arús lo tiene claro: "De ahí mi idea de que los deberes no deberían existir, deberían ser voluntarios".

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