Antonio Banderas publica una foto con su hija Stella, su yerno y Melanie Griffith, su "amiga eterna"

"Un bonito y divertido momento ayer en Los Ángeles con mi yerno Alex, mi hija Stella y mi exesposa y amiga eterna, Melanie", ha escrito Antonio Banderas junto a esta bonita imagen.

Antonio Banderas ha vuelto a posar con Melanie Griffith después de muchos años. Se trata de una fotografía muy aplaudida en redes sociales que el propio actor ha compartido junto a un bonito texto: "Un bonito y divertido momento ayer en Los Ángeles con mi yerno Alex, mi hija Stella y mi exesposa y amiga eterna, Melanie". Tras ver la foto viral, Angie Cárdenas destaca que "es ideal que hayan limado asperezas porque acabaron fatal".

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