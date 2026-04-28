Ahora

Viral

Antonio Banderas publica una foto con su hija Stella, su yerno y Melanie Griffith, su "amiga eterna"

"Un bonito y divertido momento ayer en Los Ángeles con mi yerno Alex, mi hija Stella y mi exesposa y amiga eterna, Melanie", ha escrito Antonio Banderas junto a esta bonita imagen.

Antonio Banderas

Antonio Banderas ha vuelto a posar con Melanie Griffith después de muchos años. Se trata de una fotografía muy aplaudida en redes sociales que el propio actor ha compartido junto a un bonito texto: "Un bonito y divertido momento ayer en Los Ángeles con mi yerno Alex, mi hija Stella y mi exesposa y amiga eterna, Melanie". Tras ver la foto viral, Angie Cárdenas destaca que "es ideal que hayan limado asperezas porque acabaron fatal".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump no está conforme con la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz
  2. El Gobierno encara otro fracaso ante la previsible caída de la prórroga del alquiler por los 'noes' de Junts y de un hipócrita PP
  3. Vox insiste en extender la prioridad nacional a toda España mientras el PP cambia de guion: ahora habla de migración con contratos de trabajo
  4. El paro sube al 10,83% en primer trimestre de 2026, el peor dato desde 2013
  5. Abortar fuera de Madrid: los médicos recomiendan ir a Cataluña ante el riesgo de rechazo del comité
  6. Un año del apagón: certezas, dudas y consecuencias del día en el que España se quedó a oscuras