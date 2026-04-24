Una influencer extranjera con novio andaluz alucina con el precio de vestirse para la Feria de Abril

En Aruser@s, Hans Arús presenta el vídeo de la creadora de contenido estadounidense 'sophiegrayspain', que se ha hecho viral al contar, con humor, lo caro que puede resultar lucir un traje de flamenca.

En Aruser@s, la Feria de Abril vuelve a colarse entre los virales. Esta vez, Hans Arús introduce el vídeo de la influencer Sophie Gray, una joven estadounidense con pareja andaluza que ha conquistado a sus seguidores gracias "a su mezcla de acento" y su visión cercana de la cultura española.

"Este es mi primer año vistiéndome como gitana para la Feria de Abril, pero ¿sabéis qué? ¡Es caro!", alucina la joven, que explica que el elevado coste es algo conocido por todos, aunque ella ha encontrado sus propios trucos para ahorrar.

"No tengo nada, pero he podido conseguir tres trajes por menos de 320 euros entrando en Vinted todas las mañanas como si fuera revisar el periódico", relata, destacando su constancia para encontrar gangas. Sin embargo, no todo es el vestido. La influencer advierte de que los complementos pueden disparar aún más el presupuesto:"En los mantoncillos te puedes gastar lo mismo o incluso más que en algunos trajes".

En el vídeo sobre estas líneas puedes el debate que se ha formado entre los tertulianos en el plató.