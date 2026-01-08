El inesperado auge del sexo a bordo sorprende a Alfonso Arús: "Yo tengo problemas hasta para bajarme el pantalón en el baño"

Un estudio presentado en Aruser@s revela que en aproximadamente uno de cada 30 vuelos se producen encuentros sexuales, especialmente en los trayectos de Europa a América y alrededor de dos horas después del despegue.

El plató de Aruser@s abre debate sobre un llamativo estudio que analiza cómo el wi-fi a bordo, las aplicaciones de citas y plataformas como OnlyFans han incrementado los encuentros íntimos durante los vuelos.

"Esto sale en muchas películas, pero este estudio se basa en un rastreo real a tripulantes de cabina", explica la colaboradora Alba Sánchez en el programa. Según los datos, la conectividad juega un papel fundamental. "No solo el wi-fi dentro del avión, también el de las salas vip de los aeropuertos, y la comunicación a bordo entre asientos, parece que facilita el sexo entre pasajeros", detalla la tertuliana, añadiendo que, de hecho, algunas aerolíneas "llegaron a eliminar el chat integrado en las pantallas de entretenimiento" ya que había personas que quedaban para verse durante el vuelo.

El informe apunta además a cifras concretas: en "uno de cada 30 vuelos se mantienen relaciones sexuales", especialmente en trayectos que conectan Europa con América y, curiosamente, "unas dos horas después de despegar".

"A mí me sorprende porque yo en los baños de los aviones tengo problemas hasta para bajarme el pantalón", bromeó Alfonso Arús tras conocer los datos, quien remata entre risas: "¿Cómo se encajan?".

