Después de que hayan pillado a una pareja manteniendo relaciones sexuales en el baño de un avión y el vídeo se hiciera viral, los colaboradores de 'Más Vale Sábado' hablan de sus experiencias teniendo sexo en lugares públicos. "He tenido relaciones consentidas en un avión transatlántico", sorprende Boris Izaguirre a sus compañeros con su afirmación.

Según cuenta en el vídeo principal de la noticia, un azafato le subió a clase business y pensó en "compensar al azafato la alegría que me estaba dando". "Me invitó a conocer el avión, que era de dos pisos, y ya en la escalera le puse cara de peluchita y le dije si te parece bien y no te molesta...", recuerda el presentadopr, que explica en este vídeo que en ese momento "la escalera se puso llena de amor".

"Yo creo que me gane muy bien mi upgrade", bromea Boris Izaguirre, que echa balones fuera: "Tampoco soy una bomba sexy extraordinaria".