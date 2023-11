Hans Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia el viral protagonizado por una joven que está buscando trabajo de dependienta y que ya supera las 178.000 visualizaciones. La joven estalla en el vídeo al ver la cantidad de cosas que le piden para conseguir trabajar de ayudante de dependienta.

"¿Cómo puede ser posible que para trabajar como ayudante de dependienta me pidan dos años de experiencia, dos idiomas diferentes o un ciclo formativo o carrera?", pregunta la joven indignada, que afirma que "si tuviera siete carreras y ocho idiomas no trabajaría en el Tedi". "Claro, luego es que no queremos trabajar", ironiza la chica, que critica que "piden a un ingeniero aernáutico para pasar el código de barras por una maquinita".

"Para recoger un pedido y atender clientes no necesito dos idiomas diferentes", insiste enfadada la joven en el viral que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.