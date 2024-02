"Hubo mucho revuelo porque un maravilloso compañero de la profesión te preguntó por Sergio Ramos", refiere un reportero a India Martínez el día de la celebración de la gala de los premios Goya. La cantante, sonriente hasta el momento, tensa su gesto, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s.

"Para mí es una falta de respeto simplemente que me pregunten", responde también lanzando una advertencia que, a todas luces, el redactor o no sabe o o no quiere interpretar. "¿Te molestó?", insiste. "Lo hizo con toda la educación...". La artista le interrumpe. No quiere escuchar ni una palabra más. "Sois el segundo medio que me falta el respeto en ese sentido. Yo creo que no viene al caso", dice, visiblemente molesta.

En plató, los colaboradores analizan la escena. "Muy fan del reportero que no ha pillado ni una", comenta David Broc entre risas. "El reportero es hábil, pero toma a India por tonta y ella lo ve venir desde lejos, lo huele", añade Andrés Guerra.