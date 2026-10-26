Juan y Medio lanza un cruel 'zasca' a una invitada que busca el amor: "Parece que sale de una alcantarilla"

El presentador de 'La tarde, aquí y ahora' tira de ironía al escuchar a una invitada que asegura sentirse "guapa" frente a las cámaras.

La afilada lengua de Juan y Medio vuelve a colarse en la sección de los 'zascas' de Aruser@s. Esta vez, el presentador almeriense ha lanzado uno de sus dardos a una invitada que acude a 'La tarde, aquí y ahora' con la esperanza de encontrar el amor.

La mujer, vestida de gala y recién salida de la peluquería, confiesa ante las cámaras que se siente "guapa". Una afirmación que Juan y Medio ha aprovechado para responder con su habitual ironía.

"¡Lo guapa que estoy, dice! Ahora mismo parece que sale de una alcantarilla, pero por lo demás, bien", bromea el presentador, cuyo comentario ha terminado convirtiéndose en uno de los protagonistas de los 'zascas' rescatados por el programa de Alfonso Arús.

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