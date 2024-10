Iñaki Urrutia critica en su perfil de Instagram a las personas que cuando hablan en un círculo no paran de moverse. "Esa gente que cuando habla en círculos no sabes cómo tiene la capacidad de dejar a alguien fuera", comienza exponiendo el humorista, que relata: "Yo no sé, va haciendo como pantallas como moviéndose, ¿no sabe hablar quieto?".

"Siempre va dejando a alguien fuera del círculo y normalmente suele ser a su pareja", apunta Urrutia, que comenta: "Tú deja fuera a tu novia, verás como te hace así una circular y te da una hostia".

