Impiden a una española comprar Super Glue en un supermercado del Reino Unido por no mostrar el DNI

Alfonso Arús alucina con el vídeo viral de @carmeninuk. La tiktoker española, que ahora vive en Reino Unido, no ha podido comprar Super Glue en un supermercado por no poder acreditar que es mayor de 25 años.

No apto para menores de 25

"A los 18 puedes comprar alcohol, votar y conducir, pero en Reino Unido, hasta los 25 no puedes comprar Super Glue". Es la conclusión a la que llega Alfonso Arús después de ver en Aruser@s este vídeo viral de @carmeninuk, una española que ahora vive en Inglaterra.

La mujer, de 34 años, se ha quedado sin Super Glue por no llevar el DNI consigo y no poder acreditar que tiene más de 25, la edad legal para poder comprar este producto en este país. "Me dijeron que parecía más joven", cuenta, y por ese motivo le pidieron un documento que acreditara su identidad.

"Se puede hacer un uso indebido del Super Glue, sí. Pero sí que es cierto que una botella de alcohol te la puedes llevar o una cajetilla de tabaco", dice confundido Hans Arús en el plató del programa tras escuchar lo que le ha ocurrido a la creadora de contenidos.