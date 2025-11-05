Alfonso Arús discrepa con la elección de Jonathan Bailey como el hombre más sexy de 2025: "Cada año bajamos más"

La revista 'People' ha elegido al actor Jonathan Bayley como el hombre vivo más sexy de 2025, una designación que ha divido el plató de Aruser@s. "Lo de ser sexy es muy subjetivo", opina Alfonso Arús.

Jonathan Bailey ha sido nombrado el hombre más sexy del mundo de 2025 por la revista 'People', sucediendo a John Krasinski, el elegido de 2024.De esta forma, el actor de 'Wicked' y 'Los Bridgerton', de 37 años, se corona como una de las estrellas más irresistibles de Hollywood. Sin embargo, la elección ha dividido a los colaboradores en el plató de Aruser@s.

A María Moya le parece un candidato "muy acertado", pero Alfonso Arús señala que "cada año baja más y son menos sexys" . "Esto nos da esperanzas al resto", bromea Óscar Broc. "Queda un último candidato que es Sebas Maspons sin gafas", añade entre risas Arthur Arús.

"Lo de ser sexy es muy subjetivo. La belleza es objetiva porque hay unos cánones en función de cómo tengas los ojos, los pómulos, pero lo sexy no deja de ser una percepción", reflexiona el presentador del programa.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se ha creado entre los tertulianos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.