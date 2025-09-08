Horóscopo semanal del 8 al 14 de septiembre, según Jabifus: Libra Arrasa y Sagitario cae al fondo

El astrólogo de Aruser@s analiza cómo afectará la energía del eclipse y la luna llena en Piscis a cada signo. Libra lidera la semana, mientras Sagitario, Acuario y Escorpio cierran la lista.

Jabifus, astrólogo de Aruser@s, llega al plató para avanzarnos cómo nos va a ir la semana del 8 al 14 de septiembre a los signos, después de compartir con los seguidores cómo vivieron el eclipse lunar total del 7 de septiembre: ¿habrán cargado los espectadores las piedras gracias a la luna llena en Piscis que atravesamos?

Jabifus asegura que esta semana estará marcada por movimientos intensos, sobre todo en el plano emocional.

Ranking semanal del 8 al 14 de septiembre

El signo más afortunado de la tabla es Libra, que arrasará a nivel comunicativo y estará imparable con la gente que le rodea. El segundo puesto lo ocupa Virgo, que con la influencia de Júpiter en sextil con el Sol en tu signo sentirás mucho progreso a nivel personal. Cerrando el podio tenemos a Aries, que vivirá una semana con mucha calma; el experto te aconsejará aprovechar para comenzar una rutina.

A Leo le esperan unos días marcados por retos y con la intuición más viva que nunca, mientras que Tauro "tendrá que empezar a sembrar para poder recoger a finales de septiembre". La influencia de Júpiter en un signo de tierra te favorecerá para tomar impulso. Géminis, en el sexto puesto, con la influencia de la luna en tu signo esta semana, puedes sufrir altibajos.

En el puesto mágico está Capricornio, quien vivirá un chute de energía, pero la suerte estará de tu lado. Por otro lado, el cangrejo del horóscopo es uno de los afectados por el eclipse. "Los compañeros de trabajo, familia y pareja que se agarren, que estarás irascible", adelanta Jabifus. En el noveno puesto está Piscis, un signo que estará "muy irónico y sarcástico", por lo que se verá muy afectado en el ámbito de la comunicación.

En los puestos bajos de la tabla están Escorpio, Acuario y Sagitario. Puedes ver lo que tiene que decir Jabifus sobre los 3 signos menos afortunados del ranking en el vídeo sobre estas líneas.