Un hombre pide ser enterrado dentro de su Mercedes para cumplir su última voluntad

Un hombre ha convertido su última voluntad en un homenaje sobre ruedas al decidir ser enterrado dentro de su Mercedes, una escena tan insólita que ha dejado sin palabras al equipo de Aruser@s.

Alfonso Arúsalucina con el surrealista vídeo que se ha colado en la sección de los 'Eings' de Aruser@s, y no es para menos. Un hombre ha querido descansar en paz pero sin separarse de su coche, hasta el punto de ser enterrado dentro de su propio Mercedes.

Se trata de un inusual entierro que ha despertado gran expectación entre los colaboradores del programa, ya que la última voluntad del difunto era clara: permanecer unido a su vehículo para toda la eternidad. "Creo que vimos un caso muy parecido con un BMW azul", comenta entre risas Angie Cárdenas.