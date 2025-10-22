Un hombre gana al billar, lo celebra a lo loco y casi lo atropellan: el vídeo viral que deja un momentazo en Aruser@s

Un hombre en Brasil celebra tan efusivamente su jugada maestra en el billar que acaba en mitad de la carretera y a punto de ser atropellado. Una surrealista escena que ha provocado un estallido de risas en el plató de Aruser@s.

Arthur Arús presenta uno de esos vídeos que parecen sacados de un guion de comedia. Ha ocurrido en Brasil, cuando un hombre ha salido a celebrar la jugada perfecta que le ha dado la victoria contra su amigo en el billar.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el señor, que está jugando en la terraza de la casa, se lleva las manos a la cabeza y sale disparado al ver que ha ganado la partida. Lleno de emoción, acaba en la mitad de la carretera y a punto de ser atropellado por un coche que pasaba justo en ese momento.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aseguran que este viral es digno de Arusoros. "Hoy vais pasaditos de virales", ríe Alfonso Arús, bromeando con el aluvión de vídeos surrealistas del día.