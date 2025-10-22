¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

Tobogán: La madre decide tirarse por el tobogán con su hija. Se cogen de la mano y se lanzan. El problema es que la madre baja más rápido por el peso y se le queda atrás la niña que la coge y la termina bajando mientras la sujeta al aire.

Codo: En China, un padre se pone a jugar con sus dos hijos. Cuando intenta cruzar la barrera de protección, se tropieza y acaba rompiéndose el codo.

Baloncesto: En Estados Unidos un jugador de baloncesto ha caído de esta forma tan patética mientras esperaba que un compañero suyo lanzara un tiro libre. Pierde el equilibrio y como no puede pisar la línea de tiro lucha con todas sus fuerzas para no irse al suelo pero acaba sobre el parquet.

Perro: En Chile, un perro se ha vuelto viral después de protagonizar una tierna escena adoptándose a sí mismo. El animal, que cada día esperaba pacientemente en un semáforo, decidió en un momento subirse en una moto que estaba detenida y así, de paquete, empezar una nueva vida en un nuevo hogar.

Cerveza: Un joven está perjudicado en una fiesta tras beber demasiadas cervezas. Cuando su madre llega, lo primero que hace es sacarle la lata de la boca de un bofetón.

Gatos: Dos gatos se suben a un colchón que estaba apoyado en una pared. Con su peso consiguen tirarlo y que caiga en la cabeza de su dueño.

Cabeza: En China, un hombre quiere demostrar que tiene la cabeza dura. Para ello se golpea la cabeza con un bate de beisbol de manera continuada.

Boxeo: Esto lo hemos visto en un combate de boxeo amateur. El luchador de los guantes azules noquea a su rival y en ese momento la mujer del que ha quedado ko suelta a su hijo al que lleva en brazos para agredir al ganador de la pelea.

Moto: Una mujer trata de mover una moto cerca de la terraza de un hotel. Pero, no consigue controlarla, y el vehículo se le escapa. Tras circular varios metros, termina cayendo al suelo. Después, uno de los clientes trata de colocarla en su sitio, pero tampoco logra mantener el control y se le vuelve a escapar. (Creo que tiene el acelerador atascado).

Futbolistas: Ojo a esta banda de futbolistas porque no tienen desperdicio. Los del equipo de fosforito se quedan cuatro absolutamente solos delante de la portería y no consiguen marcar a pesar de que no hay ni portero. Es el equipo los alérgicos del gol.