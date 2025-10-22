Alfonso Arús, tras decir Victoria Beckham que nunca fue "tan buena": "Ni ella ni el resto de las Spice Girl"

Victoria Beckham descarta en este vídeo una gira de las Spice Girl y reconoce que ella nunca fue "tan buena". "Menos mal que lo reconoce", asegura Alfonso Arús, que abre un debate en el plató de Aruser@s.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia las declaraciones de Victoria Beckham en una entrevista en las que descarta una gira de las Spice Girl. "Es tentador, pero no haría una gira mundial, tengo mi trabajo", asegura la diseñadora de moda, que reconoce que, aunque le "encanta la idea" no sabe "si todavía podría cantar".

Y es que la mujer de David Beckham reconoce que cree que "en realidad nunca" fue "tan buena". "Menos mal que lo reconoce", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde reflexiona: "En realidad, no fue buena ni ella ni el resto de las Spice Girl". Sin embargo, en el plató el resto de colaboradoras no opinan lo mismo que el presentador . "Mel B y Geri eran las que más cantaban y cantaban bien", destaca Alba Gutiérrez, que afirma que "es verdad que Victoria no hacía casi solos, siempre hacía coros". Por su parte, Tatiana Arús destaca lo bien que cantaba Emma Buton.

"¿Tú crees?, su trayectoria ha sido irregular", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús explica que Victoria Beckham no ha sido irregular sino que "una vez que se disolvió el grupo, ella se centró en su faceta de diseñadora". No obstante, el presentador sigue sin opinar lo mismo y recuerda que ninguna de las Spice Girls ha tenido una carrera musical en solitario potente: "Perdona, también se disuelve Andy y Lucas y Andy ya tiene single y un premio, yo no he visto Andys en las Spice Girls".

"Yo creo que si ella hubiera sido buena, de la misma manera que tiene dinero para crear una firma de ropa, tiene dinero para crear una carrera musical, pero no se vio a la altura", explica, por su lado, Angie Cárdenas.

