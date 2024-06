"¡No sé si ya lo sabía, pero ahora ya sí", así reacciona Alfonso Arús en el plató de Aruser@s con el momento viral en el que una hija le enseña por videollamada a su padre la infidelidad que está cometiendo su madre con el vecino. "No quiere irse porque son las dos de la mañana", argumenta la niña frente al padre, que no da crédito con lo que ve. Y es que la madre se encuentra durmiendo plácidamente en la cama con el vecino. "¿Te lo enseño? ¡Míralo! ¡Está ahí con mamá. Es el que vive en casa de María", afirma la niña a su padre, que le responde atónito: "¡Ay, el vecino de al lado!".

"Encima, gorrón", bromea la colaboradora Angie Cárdenas al escuchar que la niña le cuenta a su padre que, además, el vecino se comió su cena. Y es que para Alba Sánchez parece que esa es una de las razones de peso de la videollamada: "A mí me da la sensación que si no se llega a comer la cena de la niña, no llama al padre". La hija retransmite todo a pocos centímetros de la cama y, precisamente, el sueño profundo de ambos es algo que sorprende a Tatiana Arús: "El volumen de la niña es considerable y está ahí retransmitiendo todo, haciendo varios planos".

Los colaboradores se han quedado con las ganas de seguir con el culebrón y es que "nos falta la reacción de la madre, del padre, del vecino y de la señora del vecino", confiesa Alfonso Arús. "¡Tenemos que ver María qué opina de todo esto porque también se va a enterar hoy", comenta Hans Arús. Puedes ver el momento viral en el vídeo principal de esta noticia.