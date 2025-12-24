Heidi Klum, Kim Kardashian, David Bisbal...así pasan la Nochebuena algunos famosos entre árboles y regalos

Árboles de Navidad, regalos originales y mucho humor. Así celebran la Nochebuena algunos famosos como Heidi Klum, Kim Kardashian o David Bisbal.

Heidi Klum, la reina de Halloween, ya tiene todo listo para Nochebuena. La supermodelo comienza la Navidad mostrando a sus seguidores en redes sociales imágenes y vídeos de cómo es su árbol y algunos de los preparativos en casa: desde la decoración hasta algunos regalos bajo el árbol.

Por otro lado, la superestrella de reality TV Kim Kardashian comparte detalles de cómo pasará las fiestas este año. Lo más impactante para Tatiana Arús, el original estilo para envolver los regalos usando tela de algodón de su propia marca de pijamas, en lugar de papel tradicional.

Sin embargo, para Alfonso Arús, el cantante español David Bisbal se lleva el oro si de envolver regalos hablamos. En este vídeo puedes ver la simpatica manera "caramelízala" de preparar los paquetes.

