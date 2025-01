Las cifras ruinosas de Neymar en Arabia Saudí: ¡Un gol en dos temporadas!

El periplo de Neymar Jr. en tierras arábigas ha culminado en un fracaso. El exjugador del PSG y del FC Barcelona no ha encontrado regularidad en el Al-Hilal afectado por una grave lesión. El brasileño se marchará rumbo al Santos, donde su talento deslumbró al mundo del fútbol.

Neymar tan solo ha disputado un total de siete partidos en Arabia Saudí concentradas en dos temporadas. En la 2023/2024, Neymar disputó cinco partidos entre la Saudi Pro League y la AFC Champions League. En la competición liguera, disputó tres partidos consiguiendo tres asistencias y ningún tanto. Mientras en la competición continental, sólo jugó dos partidos pudiendo marcar un gol.

El 2023/2024 del extremo brasileño dio un vuelco radical al lesionarse de gravedad en el parón de selecciones. Una rotura en el ligamento cruzado anterior y en el menisco le apartó de los terrenos de juego durante casi un año entero. Y a partir de ese momento, Neymar apenas volvió a vestirse de corto.

Tras su regreso el 21 de octubre, el exinternacional brasileño solo disputó dos partidos, volviéndose a lesionar el 4 de noviembre. Esta vez, una rotura en un tendón del muslo le dejó un mes de baja. Pero Neymar no volvió a jugar más.

Finalmente, Neymar se marcha de Arabia con las paupérrimas estadísticas de un gol y tres asistencias en siete partidos y dejando una rescisión de contrato de más de 62 millones de euros. Definitivamente, un negocio ruinoso para Al Hilal.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.

