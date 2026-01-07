Un joven rechaza 60.000 euros por su chaqueta firmada por Bad Bunny: "Solo la donaría si Puerto Rico crea un museo"

Renunció a ver a Bad Bunny por estar junto a su madre en uno de los momentos más difíciles de su vida y acabó cumpliendo su sueño. Ahora, la chaqueta firmada de Jesús desata una oferta de 60.000 euros.

Aruser@s recuerda la emocionante historia de Jesús, el joven que renunció ir al concierto de Bad Bunny porque su madre recibió la inesperada noticia de tener que someterse a una operación quirúrgica, pero terminó cumpliendo su sueño al ser invitando a un nuevo show donde, además, pudo charlar unos minutos con el puertorriqueño.

La guinda del pastel fue cuando el reguetonero firmó una chaqueta personalizada, que Jesús guardaba como un tesoro personal, y que ahora ha tomado un giro aún más sorprendente en su historia.

Una agencia que trabaja anualmente en la creación de contenido vinculado al Super Bowl se ha interesado en la chaqueta firmada por Bad Bunny, ofreciéndole nada menos que 60.000 euros. "Hemos seguido de cerca su historia y, como parte de un proyecto especial sobre artefactos culturales y objetos icónicos ligados a artistas globales, creemos que esta chaqueta es una pieza única", comentó la agencia en un comunicado dirigido al joven.

Pero la respuesta de Jesús ha sido tajante: "Solo daría la chaqueta si Puerto Rico crea un museo de Bad Bunny, solo en ese caso la donaría gratis".

Desde el plató de Aruser@s, la historia ha causado una gran reacción. Angie Cárdenas destaca la situación como una demostración de que "hay mucha gente que se acerca a los coches de los futbolistas para pedir firmas y luego venderlas a altos precios". A lo que Hans Arús añade: "Por eso, Sergio Ramos siempre pregunta el nombre de la persona y personaliza la firma, para que no puedas venderla".

