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Dura sentencia

"Hay que tener c*** para ser el cocinero más famoso del mundo y hacer esta mierda": Cocituber visita el restaurante de Gordon Ramsay en Ibiza

Alfonso Arús aplaude en Aruser@s la honestidad de Cenando con Pablo y Cocituber sobre el restaurante de Gordon Ramsay: "Tiene mucho mérito cargarte de esta forma a uno de los cocineros más prestigiosos del mundo".

"Hay que tener c*** para ser el cocinero más famoso del mundo y hacer esta mierda": Cocituber visita el restaurante de Gordon Ramsay en Ibiza

"Cocituber y Cenando con Pablo nos dicen que no vayamos, directamente", resume Hans Arús en Aruser@s para dar paso a este vídeo viral en el que dos youtubers españoles visitan y sentencian al restaurante de Gordon Ramsay en Ibiza. Además de que todo es carísimo, tampoco encuentran ningún plato medianamente aceptable, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas. "Hay que tener muchos c****** para ser el cocinero más famoso del mundo y hacer estas mierdas", comenta Cocituber. "Lo del precio es lo de menos, pero es verdad que los dos son fiables. Tiene mucho mérito cargarte de esta forma a uno de los cocineros más prestigiosos del mundo", asegura Alfonso Arús en el programa de laSexta.

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