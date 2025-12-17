Ahora
¿Hay que entregar el ticket regalo? Alfonso Arús abre debate en plena campaña navideña

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y la búsqueda de regalos en pleno apogeo, Alfonso Arús plantea en Aruser@s una duda tan habitual como polémica: ¿es correcto entregar el ticket regalo?.

¿Hay que entregar el ticket regalo cuando hacemos un obsequio? Es la pregunta que ha lanzado Alfonso Arús a los colaboradores de Aruser@s, en plena campaña navideña de buscar regalos para nuestros familiares.

Según una experta en protocolo, María José Gómez y Verdú, "se entrega sin dar explicaciones y solo si es necesario". "Y nunca haremos entrega del ticket si es un regalo artesanal o simbólico", zanja la especialista.

Desde el plató, Alfonso Arús opina que al ofrecer el ticket regalo, "se está buscando la aprobación de la otra persona". "Porque suele pasar que hay regalos que van de mano a mano; se lo empaquetas a otro con el propio ticket", ríe el presentador del programa. Una reflexión en la que parece estar de acuerdo el resto de tertulianos.

