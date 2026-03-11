Alfonso Arús, tras ver a Georgina Rodríguez con sus hijos pixelados en una misa en Cuelgamuros: "A buenas horas"

"A buenas horas", destaca Alfonso Arús al ver cómo Georgina Rodríguez ha pixelado a sus hijos en una fotografía. "En el caso de que sea para protegerlos llega un poco tarde", afirma el presentador de Aruser@s.

Georgina Rodríguez ha acudido junto a sus hijos a una misa en el Valle de Cuelgamuros, donde ha asegurado que ha sido la mejor misa que ha visto nunca: "Es la misa más bonita a la que he asistido". La modelo también ha publicado varios vídeos de la misa y una fotografía junto a los niños del coro: "Qué voces, aplicados y dulces estos niños".

Tras ver esta imagen, Tatiana Arús descubre que la pareja de Cristiano Ronaldo "ha empezado a pixelar a sus hijos". "No sé si es una cuestión de seguridad o derechos", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca que es algo raro ya que en el resto de sus fotografías de Instagram o de sus vídeos de Youtube sí se aprecian las caras de los pequeños. "A buenas horas", destaca, por su lado, Alfonso Arús, que afirma que "en el caso de que sea para protegerlos llega un poco tarde".

"Tenemos que ver qué ha podido pasar, porque ella que lo enseña absolutamente todo...", asegura Angie Cárdenas en el plató, donde el presentador destaca que "algo ha ocurrido".

