Dos influencers ofrecen 200.000 euros para comprar al mono Punch: "¿Para qué lo quieren? ¿Para tener visualizaciones?"

Andrew y Tristan Tate, dos influencers hermanos, han lanzado un comunicado a través de las redes sociales con la intención de comprar al famoso mono Punch. "Dicen que quieren cuidarlo", explica Alba Sánchez en Aruser@s.

El pequeño mono Punch es el fenómeno viral del momento. Su triste historia se hizo conocida a principios de año porque su madre lo rechazó al nacer y los cuidadores tuvieron que criarlo a mano. Para darle consuelo le dieron un peluche de orangután al que se aferra como si fuera su madre y los vídeos de estos tiernos momentos han dado la vuelta al mundo. Ahora, dos influencer se han ofrecido a comprarlo por 200.000 euros, explica Alba Sánchez en Aruser@s.

Andrew y Tristan Tate -los influencers en cuestión- aseguran que esta oferta es seria y que su intención no es otra que la de poder cuidarlo. "Esta idea ha despertado la polémica en redes sociales. Hay gente que dice que el mono debe estar ahí -en el zoológico- y otros, que donde debe estar en un santuario, pero nadie quiere que se quede en manos privadas", cuenta la periodista.

El zoológico no ha contestado. El mono Punch no está en venta. "Pero si están en venta los equipos de fútbol, ¿cómo no va a estar él en venta?", se pregunta Alfonso Arús. "Al final lo comprará un jeque árabe y la bajará a segunda", bromea el presentador.

Para Angie Cárdenas, lo ideal es que ofrecieran ese dinero para que monito viviera perfectamente donde está: "¿Para qué lo quieren? ¿Para tener visualizaciones? ¿Para hacerse las fotitos?".

