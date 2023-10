En el Día Mundial del Chef, los colaboradores de Aruseros han desvelado cuál es su plato predilecto, para cocinarlo y para comerlo.

A Marc Redondo, por ejemplo, se le da bien y le gusta mucho hacer chuletón y comerlo. El plato que mejor se le da a Alba Sánchez es la carbonara, pero "la de verdad", con huevos.

A Tatiana Arús le gusta preparar el tartar de salón; a Patricia Benítez, la "sopa de Navidad"; los arroces y tartares son los que mejor cocina Angie Cárdenas...

Pero cuando le llega el turno a Hans Arús, desvela qué es lo que mejor cocina de manera muy rápida y pide no insistir en el tema: "Tortilla francesa, y no me mires mucho más", dejando entrever que la cocina no es lo suyo. Tampoco a Alfonso Arús parece dársele demasiado bien la cocina, que cuando le preguntan por cuál es el plato que mejor prepara, dice: "Yo solamente juzgo".