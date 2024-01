Este chico se enfrenta por primera vez a uno de los momentos más temidos por los hombres que suelen llevar barba: el primer encuentro con su pareja después de afeitarse por completo. De ello somos testigos en este vídeo, que ya cuenta con 18 millones de visualizaciones, subido a TikTok por @ruben_fc13 y emitido en Aruser@s.

"Cariño, te has quitado toda la barba, ¿por qué has hecho eso?", pregunta ella con angustia. "Estás muy raro, no me gusta, me estás dando grima, es que no, no, no, no, no, no", reacciona la joven.

"¡Cariño, no te conozco! ¡Ay, qué feo!", grita desesperada mientras intenta zafarse del abrazo de su marido. A pesar de que ella intenta esconderse, él la persigue y le pide un beso. "No, no te lo voy a dar, me estás dando impresión".