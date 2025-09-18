El 'consejito del día' de Aruser@s para aprovechar los zapatos que te quedan grandes

¿Cómo impedir que tu pie se mueva en el interior de unos zapatos que te quedan más grandes? En este vídeo de Aruser@s te damos la solución.

Alfonso Arús presenta en la sección de los 'consejitos del día' un truco para no desterrar esos zapatos que nos gustan pero que no nos los ponemos porque nos quedan un poco grandes de talla.

Para que nuestro pie "no baile" en el interior de la bota, en el viral nos muestran un método fácil, casero y sencillo: lo único que tienes que hacer es meter un top deportivo en la punta del zapato. De esta forma, el pie se eleva lo suficiente y se queda inmovilizado, impidiendo que salgan posibles rozaduras.

"Es mucho mejor que poner el típico algodón o un trozo de papel higiénico", señala Tatiana Arús. Por su parte, Hans Arús advierte que con esta artimaña "comenzarán los robos entre Angie y Tatiana". "No creo porque entre el pie de Tatiana y el de Angie van cuatro números", bromea Alfonso Arús.