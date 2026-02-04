Hallan un Renault 5 clásico de 1982 con solo 12 kilómetros que saldrá a subasta

Un auténtico tesoro del motor ha salido a la luz: un Renault 5 TL del año 1982 que, pese a tener más de cuatro décadas de antigüedad, apenas ha recorrido 12 kilómetros.

Si te gustan los "chollos", no te puedes perder este viral presentado por Alfonso Arús en Aruser@s: un Renault 5 de 1982 que con apenas 12 kilómetros ha salido a subasta.

Según detalla la colaboradora Alba Sánchez , el coche fue comprado en su día por una mujer por el equivalente a unos 6.000 euros actuales. Tras adquirirlo, solo lo utilizó para recorrer el trayecto desde el concesionario hasta su casa. "Hizo esos 12 kilómetros para llevarlo a casa y creyó que no tenía capacidad para conducirlo. Y por eso nunca más lo cogió", desvela la tertuliana.

Desde entonces, el Renault 5 TL ha quedado guardado y sin uso, convirtiéndose en una auténtica cápsula del tiempo. Ahora, este singular vehículo va a salir a subasta.

"Es un coche que lleva inmóvil 43 años", comenta sorprendido Alfonso Arús. Por su parte, Angie Cárdenas destaca la resistencia de este tipo de modelos: "Me hace gracia porque estos coches eran duros, eran fuertes". Y además, recuerda con nostalgia que el primer coche de su familia fue exactamente el mismo modelo, aunque de color rojo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.