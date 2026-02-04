Alfonso Arús explota contra Ernesto de Hannover tras asustar a un reportero e intentar quitarle el micro: "Es un grosero"

"Sergio se la está jugando porque este tipo es muy impredecible", destaca Alfonso Arús al ver el comportamiento de Ernesto de Hannover con un reportero, al que intenta quitar el micro. "Es corto, su vida no interesa", afirma.

Ernesto de Hannover ha estallado con el reportero de 'Europa Press', Sergio, cuando le ha preguntado por Claudia. Y es que, según explica Tatiana Arús, "llevaba pocho meses desaparecido después de poner punto y fina a su relación con Claudia parece ser que se han dado una segunda oportunidad".

"El pobre Sergio le pregunta por ello y, parece ser, que no reacciona demasiado bien", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo Ernesto de Hannover grita al reportero para, después, hacer un amago con quitarle el micrófono mientras Sergio sale huyendo al grito de "ay, no, no, mi micro"

"Sergio se la está jugando porque este tipo es muy impredecible", destaca Alfonso Arús al ver el comportamiento de Ernesto de Hannover, del que dice que "es un grosero y un maleducado". "De todas formas, este tipo, que tiene pocas luces, lo que no valora es que es precisamente eso lo que hace que sea noticia, porque si diera una mínima explicación no le interesaría a nadie y dejaría de ser noticia", explica el presentador de Aruser@s, que insiste en que "la vida de este hombre no interesa a nadie": "Es tan corto que al final termina saliendo en sitios por eso"

