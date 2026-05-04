El príncipe Guillermo y Kate Middleton comparten un vídeo inédito de su hija Carlota por sus 11 años

La hija de Guillermo y Kate Middleton cumple 11 años y sus padres han querido celebrarlo dedicándole unas bonitas fotos mostrando su imagen más natural.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han compartido un vídeo inédito de su hija Carlota para celebrar su 11 cumpleaños. Los príncipes de Gales han compartido fotos de su única hija, en la que muestran su imagen más natural. "Nos gusta mucho porque se están modernizando poco a poco y enseñan imágenes más distendidas no siempre tan protocolarias", explica Tatiana Arús.

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