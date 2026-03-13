Kate Middleton y el príncipe Guillermo echan cañas y ponen cafés en un mercadillo: "La pobre iba mirando cómo funcionaba"

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han tenido una jornada muy intensa en la que han hecho de todo: desde subirse a una lancha con chalecos salvavidas, a ir a una fábrica de cerveza o poner cafés en un mercadillo.

El príncipe Guillermo ha participado en una jornada muy intensa en Londres junto a su mujer, Kate Middleton. Primero, los príncipes de Gales han hecho una ruta por el río Támesis en un bote con chalecos salvavidas.

Tras este acto, la pareja ha visitado una fábrica de cerveza, donde debían introducir los ingredientes en uno de los bidones. "Vemos cómo Kate se sube a una escalera y coge un enorme bastón para remover", explica Tatiana Arús, que enseña el momento en el vídeo principal de esta noticia, donde también se puede ver a Kate y Guillermo echando unas cañas.

Por otro lado, la colaboradora de Aruser@s destaca que deberían haber avisado a Kate Middleton para saber qué look elegir: "Si tiene que hacer todas estas cosas que te propongan un dress code, que iba con una americana y casi no se podía mover con el palo".

Además, también han acudido al mercadillo más conocido de Londres, donde sirvieron cafés. "La pobre mujer se puso a hacer uno e iba mirando a ver cómo funcionaba la máquina".