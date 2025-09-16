Alfonso Arús, sobre el viral de la joven infiel: "Las nuevas tecnologías juegan en contra"

Dejar la ubicación activada, ¿a favor o en contra? Es la pregunta que han debatido los tertulianos en el plató de Aruser@s, tras el viral de la joven que ha sido "pillada" siendo infiel al ser localizada por su novio.

Destapar infidelidadeses uno de los temas estrella de los virales de Aruser@s. En este caso, Alfonso Arús muestra cómo una joven ha sido pillada poniéndole los cuernos a su pareja alno apagar la ubicación del móvil activada.

"Dejarse la ubicación encendida tiene sus puntos a favor y en contra", señala Hans Arús, antes de mostrar el vídeo donde la joven llora desconsolada al descubrir que su novio le ha pillado con las 'manos en la masa'.

Desde el plató de Aruser@s, algunos colaboradores alucinan al ver cómo llora la chica "si ha sido ella quien ha sido infiel". "A veces es una reacción nerviosa o señal de que definitivamente se tiene que romper la relación", responde Tatiana Arús, que añade que la actitud del chico también es "un poco tóxica" al tener a disposición la localización de su novia.

"Si no sabes torear, no te metas", bromea Rocío Cano. "Lo que está claro es que las nuevas tecnologías juegan siempre en contra de los infieles, ¡son su nuevo enemigo!", zanja Alfonso Arús.