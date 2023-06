'Banderilla' interpretó anoche un tema de Camilo en Mask Singer y su verdadera identidad fue descubierta por una de las investigadoras: Ana Obregón. La artista se mostró más que feliz de haber acertado una de las identidades tras la máscara. "¡Por fin!", exclamó cuando se quitó la máscara, tal y como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

El segundo desenmascarado de la noche fue una de las grandes sorpresas de lo que llevamos de edición. Bajo la máscara de Sirena, se encontraba una amiga de la famosa presentadora. "¡No me lo puedo creer! ¡Tengo la carne de gallina! ¡Te quiero!", gritaba desde la mesa al ver su cara.

Se trata de una actriz internacional con la que Ana compartió rodaje. Si ya has visto Mask Singer o no te importa que te hagamos spoiler, no te pierdas el vídeo que acompaña esta noticia.