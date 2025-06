Gloria Camila explica por qué no va a coger el ramo en la boda de su primo: "Yo, un vinito"

Ortega Cano ha reaparecido en Bilbao junto a sus hijos, Gloria Camila y José Fernando, para celebrar la boda de su sobrino, Chema Esteban Ortega, hijo de Aniceto y Mari Carmen, la hermana del exmatador de toros.

Por otro lado, Gloria Camila ha compartido algunas imágenes del enlace en sus redes sociales y ha charlado con los medios de comunicación. "De una boda sale otra boda", afirma el reportero a la influencer, que contesta rotunda: "Pues la mía no va a ser, desde luego".

Por último, preguntada sobre si tenía pensado coger el ramo de la novia, Gloria Camila afirma que no: "No, no, no, yo cojo un vinito".

Ortega Cano, muy "liado" para enamorarse

Hace una semanas, Ortega Cano afirmaba que está "muy liado con muchas cosas, pero es posible" que escriba sus memorias. Además, preguntado sobre si está abierto al amor, respondía: "No, tengo muchas cosas por venir".

Unas declaraciones que llamaban la atención a Alfonso Arús, que preguntaba al matador de toros: "¿Qué cosas tenemos, Ortega?".