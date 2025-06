Alfonso Arus, a Ortega Cano tras decir que está muy ocupado para encontrar el amor: "Pero si no hace nada"

Ortega Cano afirma que está "muy liado con muchas cosas, pero es posible" que escriba sus memorias. Además, preguntado sobre si está abierto al amor, responde: "No, tengo muchas cosas por venir".

"Ha dicho Bertín Osborne que no va a escribir sus memorias, pero el que sí puede que las escriba es Ortega Cano", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús enseña en este vídeo las últimas declaraciones del matador de toros.

"Es posible que las escriba, estoy muy liado con muchas cosas, pero es posible", afirma Ortega Cano, que destaca que no tiene ganas de enamorarse: "No pienso en ello". Es más, al ser preguntado por la reportera si está abierto al amor, Ortega Cano responde tajante: "No, tengo muchas cosas por venir".

Unas declaraciones que llaman la atención a Alfonso Arús, que pregunta al matador de toros: "¿Qué cosas tenemos, Ortega?". "¿Sacar a pasear al perro?", pregunta el presentador en el plató, donde Angie Cárdenas responde: "Tiene que hacer un orden de prioridades, claro".

"Pero, ¿qué prioridades?, ¡si no hace nada!", contesta, por su lado, Alfonso Arús en el vídeo principal de esta noticia.