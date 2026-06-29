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Gloria Camila le devuelve el zasca a Alba Carrillo: "De gente mala solo salen cosas malas"

Gloria Camila ha reaccionado al zasca de Alba Carrillo, que le dijo que buscara a alguien de su familia "en la cárcel", en referencia al paso de Ortega Cano por la prisión.

Gloria Camila devuelve el zasca a Alba Carrillo sobre Ortega Cano: "De gente mala solo salen cosas malas"

Alfonso Arús destaca en este vídeo que Gloria Camila le ha devuelto "el zasca a Alba Carrillo" después de que la modelo se despachara a gusto sobre ella y su padre, Ortega Cano. "No me sorprende, de gente mala solo salen cosas malas", ha afirmado Gloria Camila sobre la presentadora de 'El sótano club' a los reporteros.

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