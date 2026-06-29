Gloria Camila le devuelve el zasca a Alba Carrillo: "De gente mala solo salen cosas malas"

Gloria Camila ha reaccionado al zasca de Alba Carrillo, que le dijo que buscara a alguien de su familia "en la cárcel", en referencia al paso de Ortega Cano por la prisión.

Alfonso Arús destaca en este vídeo que Gloria Camila le ha devuelto "el zasca a Alba Carrillo" después de que la modelo se despachara a gusto sobre ella y su padre, Ortega Cano. "No me sorprende, de gente mala solo salen cosas malas", ha afirmado Gloria Camila sobre la presentadora de 'El sótano club' a los reporteros.

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