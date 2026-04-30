Shannis, contra Gloria Camila: "No me gustan los toros y no me gusta ella, me parece un poco sinvergüenza"

"El otro día volviendo de Sevilla me encontré a Gloria Camila en el AVE y me miró un poco seria porque alguna vez he dicho algo malo de ella", afirma 'Shannis', que confiesa que no le gustan "los toros".

La influencer 'Shannis' ha criticado en 'El sótano', programa en el que también está Alba Carrillo, a Gloria Camilatras encontrársela en el tren: "Me miró un poco seria porque alguna vez he dicho algo feo sobre ella. No me gustan los toros, no me gusta ella y me parece un poco sinvergüenza". Puedes ver el momento viral en el vídeo principal de esta noticia.

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