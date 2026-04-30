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Shannis, contra Gloria Camila: "No me gustan los toros y no me gusta ella, me parece un poco sinvergüenza"

"El otro día volviendo de Sevilla me encontré a Gloria Camila en el AVE y me miró un poco seria porque alguna vez he dicho algo malo de ella", afirma 'Shannis', que confiesa que no le gustan "los toros".

El dardo gloria camila: "No me gustan los toros, no me gusta ella y me parece un poco sinvergüenza"

La influencer 'Shannis' ha criticado en 'El sótano', programa en el que también está Alba Carrillo, a Gloria Camilatras encontrársela en el tren: "Me miró un poco seria porque alguna vez he dicho algo feo sobre ella. No me gustan los toros, no me gusta ella y me parece un poco sinvergüenza". Puedes ver el momento viral en el vídeo principal de esta noticia.

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