Zascas
Alba Carrillo, a Gloria Camila: "Que busque una imagen de alguien de mi familia en la cárcel"
"Que busque una imagen de mi familia en la cárcel, pegándose en la calle, que diga que hay que hacerle el ADN a su hermano...", carga Alba Carrillo contra Gloria Camilo, a la que suelta: "Anda, chica, péinate cuatro veces".
Alba Carrillo ha lanzado un duro 'zasca' a Gloria Camila: "Que busque una imagen de alguien de mi familia en la cárcel, pegándose en la calle, que diga que hay que hacerle el ADN a su hermano...". "Anda, chica, péinate cuatro veces", destaca la modelo, amiga de Rocío Carrasco: "Le diría a mi amiga que con personas que cagan en la playa..., con personas que se pegan en la calle, que dan volteretas en las iglesias o piden pruebas de paternidad...".
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