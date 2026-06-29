Junts insiste en la vía para sustituir a Pedro Sánchez sin proponer nombres: "El quién nos da igual"

¿Qué ha dicho? Míriam Nogueras ha proseguido la línea de Carles Puigdemont y la invitación al presidente del Gobierno para que de un paso al lado, pero ha preferido no señalar quién podría ser su sustituto porque no le "importa el nombre".

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha rechazado proponer un sustituto para Pedro Sánchez, alineándose con la "vía Starmer" que busca apartar al actual presidente del Gobierno debido a casos de corrupción y "incumplimientos". Nogueras ha enfatizado que el sucesor debe ser alguien capaz de cumplir acuerdos pendientes, y ha señalado que esta propuesta debe ser considerada principalmente por el PSOE. Aunque Sánchez ha rechazado dar un paso al lado, la propuesta de Junts sigue vigente. Nogueras ha negado contactos con el PP y ha criticado la presentación de los presupuestos del Gobierno, calificándola de "ciencia ficción" debido a pagos pendientes a Cataluña. Además, ha defendido el homenaje a Jordi Pujol, destacando su importancia en el catalanismo.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha declinado este lunes proponer un nombre para sustituir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como ha defendido el partido de Carles Puigdemont.

"El quién nos da igual", ha señalado en una entrevista en 'TV3' sobre lo que Junts ha bautizado como la "vía Starmer", y que plantea que Sánchez se aparte para que el Congreso invista a un nuevo presidente ante los casos de corrupción que salpican al PSOE y los "incumplimientos" que le achacan la formación independentista.

Nogueras ha sostenido que a Junts no le "importa el nombre" del sucesor, sino que sea "capaz" de cumplir los acuerdos pendientes. "El que venga tiene que ser alguien que cumpla", ha insistido. La portavoz de Junts en Madrid ha afirmado que esta es una propuesta "que sobre todo tiene que meditar el PSOE", y ha opinado que dentro de las filas socialistas existe un "runrún" sobre este tema. "Mientras se siga incumpliendo con Cataluña, habrá inestabilidad siempre", ha avisado Nogueras, quien ha mostrado su sorpresa por que Junts sean "los únicos" que avalen esta vía.

Aunque Sánchez ya haya rechazado dar un paso al lado, la diputada ha insistido en que su propuesta sigue "absolutamente" sobre la mesa. "El PSOE no sé si está más por salvar a Sánchez o por salvar la legislatura", ha afirmado. No hay contactos con el PP Nogueras ha puntualizado que el hecho de que en el Congreso "se aprueben cosas", como la ley del cine, no significa que "la legislatura tire", puesto que muchas de ellas derivan de acuerdos con los socialistas anteriores a su ruptura, ha señalado.

Por otro lado, ha negado que Junts haya tenido "contactos" con el PP y ha marcado distancias con los de Alberto Núñez Feijóo, al asegurar que el PSOE ha votado más veces con los populares que los de Carles Puigdemont esta legislatura. Para ella, eso evidencia que Junts "no está en ningún bloque" de derechas o de izquierdas.

"El PP es el primero que ha bloqueado los acuerdos como el catalán en Europa", ha recalcado. Es de "ciencia ficción" presentar unos presupuestos El mismo día en el que el Gobierno inicia el trámite para aprobar los presupuestos, con la presentación del cuadro macroeconómico en el Consejo de Ministros, Nogueras ha considerado de "ciencia ficción" que el ejecutivo central trate de aprobar las cuentas.

Así, ha vuelto a insistir en que Junts no puede aprobar los presupuestos de este año porque Cataluña aún no ha "cobrado" los de los años anteriores. Sobre el homenaje al expresidente Jordi Pujol en Planoles (Girona) este fin de semana, ha asegurado que fue un acto "muy merecido", porque el fundador de CDC es un "referente del catalanismo" y de la restitución de las "estructuras de país" tras el franquismo. La portavoz ha defendido que Junts integra también esa sensibilidad: "Lo que no hay es CDC, pero sí lo mejor de CDC", ha apuntado, y ha afirmado que Pujol tiene "toda la razón" cuando defiende integrar a los inmigrantes en Cataluña.