Primeras imágenes del actor Miguel Hermoso como Ortega Cano en la serie documental de Rocío Jurado

Miguel Hermoso será el encargado de interpretar a Ortega Cano en la serie documental que se está rodando sobre Rocío Jurado.

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s las primeras imágenes del actor Miguel Hermoso caracterizado como Ortega Cano, a quien interpretará en la serie documental sobre Rocío Jurado. Por otro lado, Alfonso Arús recuerda la reacción de Ortega Cano cuando se le preguntó si estaba contento de aparecer en la serie y dijo "yo qué sé" mientras bailaba delante de los reporteros.

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