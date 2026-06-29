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La advertencia de Alfonso Arús a quienes madrugan para guardar sitio en la playa: "Ojo con esto"

La normativa de varios municipios vuelve a poner el foco en algunas conductas prohibidas en la playa, como reservar espacio, hacer botellón o usar altavoces.

La advertencia de Alfonso Arús a quienes madrugan para guardar sitio en la playa: "Ojo con esto"

"Ojo con lo que pasa en las playas de Valencia", advierte Alfonso Arús al presentar una información que ha sorprendido a muchos bañistas. Y es que guardar sitio en la arena colocando sombrillas o sillas antes de tiempo puede salir caro.

"Se parece mucho a la medida de no poder guardar la tumbona en las piscinas de los hoteles, pero aquí aplicado a la playa", explica Alba Sánchez. La colaboradora recuerda que esta norma "no es nueva", ya que comenzó a aplicarse en 2016, aunque este verano varios municipios la han recuperado para controlar el uso del espacio en las playas.Además, Alba anima a los espectadores a revisar la normativa de cada localidad, ya que las sanciones pueden oscilar entre los 750 y los 3.000 euros.

Entre las conductas que pueden estar prohibidas en algunas playas se encuentran reservar sitio antes de tiempo, fumar, utilizar altavoces con música, dormir o acampar en la arena, acudir con perros a playas no autorizadas, usar jabón o champú en las duchas, hacer botellón, bañarse con bandera roja, tirar basura o colillas e incluso orinar en el mar o en la playa.

"¿Pero y esa siesta que te entra a media mañana entre baño y baño puedes hacer?", zanja entre risas Alfonso Arús.

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