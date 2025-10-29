"La gente impuntual está mal de la cabeza, según la ciencia": así es el estudio del que se hace eco Farmacéutico Fernández en este vídeo

"Os dejo, que he quedado a las 10:15 h y son las 10:30 h ya, o me empiezo a preparar o no voy a llegar", bromea Farmacéutico Fernández en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

Hagamos una prueba. Coge un cronómetro, ponlo en marcha, cierra los ojos y cuenta mentalmente un minuto. Al abrir los ojos, ¿cuál es el número que aparece en tu pantalla? La ciencia dice que si eres puntual, marcará 57, 58 o 59 segundos. Pero si eres impuntual, es muy probable que pueda marcar hasta 80. Al menos, eso es lo que dice el estudio que nos cuenta Farmacéutico Fernández en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

La conclusión, para él, está clara: "¿Sabéis que la gente impuntual está mal de la cabeza, según la ciencia?". Resulta que este experimento del que os hablamos lo realizó Diana Delonzor y descubrió que en realidad lo que ocurre es que "tienen una percepción errónea del paso del tiempo".

"No es que les importes un carajo, que no respeten tu tiempo o que se hayan levantado tarde, es que no saben contar", resume para después invitarnos a comprobarlo por nosotros mismos: "Si tienes un impuntualito cerca, dile que se ponga a contar". "Os dejo, que he quedado a las 10:15 h y son las 10:30 h ya. Ome empiezo a preparar o no voy a llegar", bromea el farmacéutico.

A pesar de lo que la ciencia pueda decir, Alfonso Arús tiene claro que los impuntuales "tienen morro" y además luego le echan el morro al metro o al tráfico. "En mi grupo de amigas hay una que es superimpuntual y lo que hacemos es quedar el resto, hacemos nuestro plan y ya llegará", cuenta Alba Gutiérrez.

Por su parte, Rocío Cano admite que, si bien no suele llegar tarde, sí que va siempre apurada. "Lo primero que dice por la mañana es 'Pillóme el toro'", confirma el presentador.

