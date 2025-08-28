Raquel Perera desvela las claves para identificar a la 'manzana podrida' que intoxica al grupo: del impuntual al sarcástico

Raquel Perera habla del 'efecto manzana podrida' en los grupos de trabajo y amigos y explica algunos rasgos que identifican a esta persona tóxica. ¿Los cumplirán alguno de los zapeadores? la respuesta en este vídeo.

Hoy Raquel Perera habla en su sección del conocido como 'efecto manzana podrida', o ese elemento tóxico en cualquier grupo, ya sea en el trabajo o los amigos, que termina contagiando al resto con su negatividad.

¿Cómo podemos identificar a la 'manzana podrida' de nuestro grupo? Raquel señala que, en el trabajo, sería "esa persona que llega siempre tarde, con mala cara y critica todo".

Entre los amigos, sería ese amigo que "se queja de cualquier plan, ve todo negativo y boicotea con muchos comentarios sarcásticos". En este sentido, recuerda que "un mal día lo tiene cualquiera" y que estaríamos hablando de "un patrón que se repite de forma consistente".

Para comprobar si entre los zapeadores hay alguna 'manzana podrida', Raquel repasa los rasgos de toxicidad y Miki Nadal, Nacho García, Isabel Forner, Iñaki Urrutia y Maya Pixelskaya apuntan en sus tarjetas aquellos con los que se sienten identificados. ¿Cuántos de cumplirán? ¿Habrá una persona tóxica en el grupo de Zapeando? La respuesta en el vídeo sobre estas líneas.