Farmaceútico Fernández advierte de los peligros del bronceado: "Morenito para hoy, viejo pellejo canceroso para mañana"

Si eres de los que presume de piel morena después de las vacaciones de verano, lamentamos comunicarte que se te van a quitar las ganas de alardear de ello. Y es que, te pongas como te pongas, broncearse no es sano. Así lo advierte Farmacéutico Fernández en este vídeo del que se hace eco Aruser@s.

"(El bronceado) es un mecanismo de defensa que activa nuestra piel ante una agresión, en este caso, la de la radiación solar", comienza a explicar. Evidentemente, si se activa un mecanismo de defensa es porque nos tenemos que defender "y si necesitamos defendernos es porque no nos está haciendo bien".

Por supuesto, que nos dé un poco el sol es más que bueno, es imprescindible para tener los niveles adecuados de vitamina D, pero "con 10 minutos al día es más que suficiente". "Ningún bronceado, ninguno de la ningunidad, es saludable", recalca.

Por si fuera poco, es una de las principales causas de envejecimiento de la piel, "es decir, de la aparición de arrugas y manchas". "O sea, que es viejo pellejo 'pa' hoy y viejo canceroso 'pa' mañana", remata.

Alfonso Arús, famoso por su eterno tono bronceado en la piel durante todo el año, estalla tras escuchar las recomendaciones de este farmacéutico viral: "Déjenme vivir".