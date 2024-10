Gema López critica aFelipe González y Alfonso Guerrapor su comportamiento tras la aparición de los audios del rey Juan Carlos y Bárbara Rey. "Creo que el comportamiento que han demostrado con este tema es el mismo que tuvieron hace 40 años: callar, pagar, pasar página, ser cortesanos con el rey porque probablemente si desclasificamos esos papeles todos saldrían perdiendo", opina la periodista.

"Yo hace veinte años quise contar cosas y no pude porque me callaron y veo que 20 años después los que tienen que dar respuesta tampoco la dan, así que no me habléis de libertad de prensa, es mentira", asegura Gema López.

Alfonso Arús expone tras escuchar a la periodista que la desclasificación de los documentos no es tan fácil. "Yo creo que a Gema López lo que le ha dolido sobre todo es el tema de que Alfonso Guerra dijera lo del chismorreo", cree Sebas Maspons.