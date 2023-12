Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca" de Mercedes Milá a Alfonso Guerra al hablar del estreno de su nuevo programa. La presentadora afirma en el vídeo que puedes ver sobre estas líneas que le da igual a la hora que pongan su programa. "Mientras no te pongan contra Alfonso Guerra...", responde su compañero.

A lo que Mercedes Milá contesta tajante: "Me daría mucha pena que los espectadores tuvieran que escoger entre 'No sé de qué me hablas' (su programa) y ese hombre que no hace más que decir tonterías". En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús reflexiona sobre estas palabras de la presentadora: "Mercedes Milá ha cambiado menos ideológicamente que Alfonso Guerra con el paso de los años".