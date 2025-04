Se gasta 13.000 dólares por viajar en primera clase en un avión y este es su veredicto: "Me esperaba algo mucho mejor"

"No me siento a gusto"

"Parece ser que no le ha gustado mucho", adelanta Hans Arús en Aruser@s acerca de este vídeo viral de Luisito Comunica en el que el famoso youtuber se gasta 13.000 dólares por un asiento en primera clase de una aerolínea. Al principio, todo parece ir sobre ruedas. "Como un 'plus', esto sí está bien 'chido', te asignan a un mayordomo que te lleva a la puerta de embarque en un cochecito", relata el creador de contenidos.

Sin embargo, todo se tuerce cuando llega a su asiento. "Está muy bien, pero me esperaba algo mucho mejor", lamenta. "Me atrevería a decir que me he subido a aerolíneas cuya clase ejecutiva está mejor que la 'first class' de esta", asegura. A Luisito le gustaría que el espacio tuviera más privacidad. "No siento que pueda estar a gusto, está todo muy abierto", explica.

Por la diferencia de precio con el resto de billetes, creyó que le iban a dar algo así como una suite privada. Su conclusión es que no merece la pena "del todo".

En el plató del programa capitaneado por Alfonso Arús, el presentador se muestra completamente contrario a pagar esa cifra por un servicio así. "Es verdad que en algunas compañías la clase 'business' es infinitamente mejor que esto, que es primera clase", reflexiona. "En Singapur tienes hasta ducha dentro de la habitación", comenta Marc Redondo.