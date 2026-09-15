Un físico explica a qué temperatura hay que hacer el café perfecto: "Nunca imaginé que sería tan complicado"

Los Aruser@s debaten sobre cómo toman ellos el café después de conocer, de la mano de un doctor en Física, cuáles son las claves para preparar un buen café y por qué la temperatura juega un papel fundamental.

Si hay algo que es la perdición de los Aruser@s durante los madrugones para hacer el programa, eso es el café. En la sección de 'Top Expertos', Alfonso Arús comparte las palabras de un doctor en Física que explica por qué la temperatura es clave a la hora de preparar un buen café.

Según el especialista, si se utiliza una temperatura demasiado alta, la presión aumenta rápidamente y hace que el agua suba con demasiada fuerza, reduciendo el tiempo de contacto con el café y, por tanto, la cantidad de sabores que puede extraer. "Y tengo que levantar la tapa para que no se sobrecaliente tanto, ¿no?", pregunta Tatiana Arús desde el plató.

"Nunca imaginé que hacer un café era tan complicado", bromea el presentador del programa. Porque, según esta explicación, para conseguir el café perfecto hay algo que los Aruser@s van a necesitar por encima de todo: paciencia.