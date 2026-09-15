Alfonso Arús, sobre el "abuso" de los abuelos para crear contenido en redes: "Han visto un filón"

El abuelo de '@julietafazzio' se ha convertido en el inesperado modelo de su nueva marca de moda, pero también ha dado pie a Alfonso Arús para poner el foco en el uso de los 'yayos' como protagonistas de contenido.

No hay nadie tan "lindo" ni tan "fachero" como el abuelo de la creadora de contenido '@julietafazzio', la joven que acaba de lanzar una marca de moda y no ha encontrado mejor modelo para promocionar su nueva sudadera que su propio 'yayo'. Una vez se pone la prenda, el abuelo se transforma en alguien con un 'flow' desbordante que ha hecho estallar de la risa a los internautas.

"La idea le ha salido bien", asegura Alfonso Arús, algo en lo que también está de acuerdo Hans Arús: "Tiene percha". Paula Silvestre, por su parte, encuentra la clave del éxito: "Si al abuelo le queda bien, ya puedes pensar que a otra generación le puede quedar bien", señala entre risas.

Sin embargo, el viral también ha abierto un debate en el plató de Aruser@s. "Hay mucha polémica en torno al uso y abuso de los pequeños en redes sociales, pero ojo con lo que está pasando con los abuelos", advierte Alfonso Arús, que pone así el foco en una tendencia cada vez más habitual: "No podemos generalizar, pero en algunos vídeos hay cierto abuso por parte de generaciones jóvenes que han visto un filón en los abuelos y no todos quedan bien", señala Arús.

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