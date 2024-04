"No le firmó el papel para ir a una excursión y la pareja entró en conflicto", comienza explicando Hans Arús. El tertuliano prosigue diciendo que el hombre tras esto decide poner una cámara de seguridad en casa para demostrar a su mujer que es una "auténtica" vaga. Finalmente, el marido enseña a su mujer las imágenes en las que se le ve todo el día en el sofá y el caso acaba en divorcio.

"De verdad el hecho de no firmar una autorización para una excursión deriva en la colocación de una cámara para demostrar que tu pareja es vaga", expresa sorprendido Alfonso Arús. Angie Cárdenas le responde que esto era una muerte anunciada. "Lástima que ella no haya hecho lo mismo porque a lo mejor también se lleva una sorpresa", comenta el presentador. Hans también piensa que si la mujer lo hiciese "se igualarían las tornas".

"¿Cuándo vives en tu casa no te das cuenta de que te han puesto una cámara y te están grabando?", se pregunta Marc Redondo. El conductor del programa le contesta que no y le pone un ejemplo. "Ahora los redactores del programa están ajenos a la situación que estamos viviendo, porque les hemos instalado unas cámaras para ver si son unos vagos", explica. Salen en pantalla imágenes de la redacción y está vacía. Los tertulianos se sorprenden de que no estén, pero cuando ponen la imagen empiezan a aparecer los redactores.